Як пише Politeka.net, Софія Ротару - знаменита радянська і українська співачка, що отримала нещодавно звання Національної легенди України. У зірки є єдиний син-Руслан Євдокименко. А Соня молодша дочка Руслана, яка живе і вчиться, а також робить перші кроки в модельній кар'єрі, в Нью-Йорку, США. У красуні вже є наречений-мільйонер, який потрапив до списку Форбс. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Євдокименко поділилася постільним фото.

На кадрі Соня була в шортиках і топіку. Зірка стояла перед дзеркалом, зробивши ранкове Селфі.

"Доброго ранку", - написала Красуня на сторі.

До цього Соня ділилася кадрами тренування. Зірка зробила кілька вправ на гімнастичному килимку.

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