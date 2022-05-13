Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - внучка Национальной легенды Украины Софии Ротару. 20-летняя красотка живет и учится в Нью-Йорке, где и делает первые шаги в модельном бизнесе. У Сони есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс, а также внучка Ротару не забывает о блоге в Инстаграм, где регулярно делится новыми кадрами. В этот раз Соня опубликовала фотографию в стильном образе, пытаясь порадовать свою публику.
"И просто так…", - написала Соня.
Внучка Ротару также добавила метку, что находится в районе Вест-Виллидж, Нью-Йорк.
Фанаты неоднозначно отреагировали на новую публикацию Сони в комментариях:
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