Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - внучка Национальной легенды Украины Софии Ротару. 20-летняя красотка живет и учится в Нью-Йорке, где и делает первые шаги в модельном бизнесе. У Сони есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс, а также внучка Ротару не забывает о блоге в Инстаграм, где регулярно делится новыми кадрами. В этот раз Соня опубликовала фотографию в стильном образе, пытаясь порадовать свою публику.

"И просто так…", - написала Соня.

Внучка Ротару также добавила метку, что находится в районе Вест-Виллидж, Нью-Йорк.

Фанаты неоднозначно отреагировали на новую публикацию Сони в комментариях:

"Абсолютная богиня", "В Украине гибнут люди и идет война, я думаю не стоит показывать, как классно жить тебе)", "Очень изысканно".

Напомним, внучка Ротару задрала кофточку, впечатлив идеальным прессом

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