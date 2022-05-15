Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик - успішна українська телеведуча і актриса. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася завдяки "Танцям з зірками". У пари є двоє прекрасних дочок. Лілія також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Лілія показала відео з сімейного архіву, присвятивши їх дню сім'ї.
"Тил мій. Моя опора. Любов моя. Любов Моя. МОЯ СІМ'Я.
Я бажаю, щоб кожен цієї важкої весни був поруч з сім'єю: за одним столом затишним вечором, на зв'язку в скайп, вайбер або зум, подумки, якщо не можете торкнутися, обійняти, побачити, скажіть їм «люблю» - це дуже важливо в цей час. Багато сімей ця війна розірвала, розкинула по різних кутках світу, розрізала, але ж зв'язків не обірвати", - написала Ребрик.
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Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Мурашки по шкірі ... стосується серця відео і пісня! Україна об'єднує серця", " спасибі Ліля! Дай Бог, щоб всі були разом в кожній родині, в кожній родині, в кожному будинку! Щастя Вам і радості! Україна переможе!", , "Супердикая сімейка".
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