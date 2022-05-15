Музикант Сергій Бабкін розповів, чим весь цей час займався і чому не пішов воювати, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін - успішний український артист, який брав участь у шоу "Маска", ховаючись за образом "Тигра". Зірка зараз активно дає концерти по всьому світу, збираючи гроші для України. Не забуває артист і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу опублікував фото, де накинув на себе український прапор, а також розповів, чому не пішов захищати Україну.

"Таких концертів, як зараз, ніколи не було в моєму житті до 24 лютого. І ніколи більше не буде після нашої перемоги!

Я завжди говорив, що для мене найголовніше в житті – це бути потрібним і корисним. В цьому сенс життя. Кожен на своєму фронті, кожен зі своєю зброєю.

"Сліпий Бабкін не принесе країні користі" - так сказала мені Снєжа, коли я рвався взяти зброю і піти в терроборону. Цілком забувши про свої операції. Адже вона права.. я можу воювати на своєму фронті, зі своєю зброєю", - написав Бабкін.

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