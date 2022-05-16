Як пише Politeka.net, Злата Огневич з перших днів вторгнення рф на наші землі розповідає про ситуацію на Азовсталі, не раз її критикували за це і помічали, що артистка надмірно різка. Тим не менш, артистка продовжує розповідати про це і показує на своїх концертах закордоном плакати "Врятуйте Маріуполь, Врятуйте Азовсталь".
"Мільйони українців! Я звертаюся до вас 🇺 🇦 ❤ ️ подп підпишіть петицію щодо екстракції військових з території Азовсталь 💔 наші герої і наша відповідальність! Кричимо і просимо про допомогу ВЕСЬ світ!"- знову закликала Огневич врятувати наших українських захисників.
Підтримавши Злато і шанувальники, які переживають за наших героїв:
«I stand with Ukraine 🇺🇦 ❤️great photo!; Обожнюю Злату!❤ ️ ; Підписала🙏підписала💙 💛; благаю спасибі Маріуполь Азовсталі😢 😢 😢; спасибі, що постійно говорите про хлопців! Ви неймовірна. Підписала давно, дай бог це допоможе! ❤ ️ ; Підписала і ще 200 разів підпишу якщо це допоможе 🙏; ви розумниця 🤗 🤗 ми Вас любимо».
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Як відомо, день тому на Євробаченні перемогла наша країна. За результатами голосування журі Україна розташувалася на четвертому місці, але глядачі дали Україні рекордні 439 бали, завдяки чому Kalush здобули перемогу в конкурсі.
"Ох, що ж таке відбувається? Я просто не можу заснути через перемогу України на Євробаченні. А-а-а, мене розривають емоції прямо, це чарівно» - радісно зізналася Огневич
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