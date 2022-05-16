Як пише Politeka.net, Злата Огневич з перших днів вторгнення рф на наші землі розповідає про ситуацію на Азовсталі, не раз її критикували за це і помічали, що артистка надмірно різка. Тим не менш, артистка продовжує розповідати про це і показує на своїх концертах закордоном плакати "Врятуйте Маріуполь, Врятуйте Азовсталь".

"Мільйони українців! Я звертаюся до вас 🇺 🇦 ❤ ️ подп підпишіть петицію щодо екстракції військових з території Азовсталь 💔 наші герої і наша відповідальність! Кричимо і просимо про допомогу ВЕСЬ світ!"- знову закликала Огневич врятувати наших українських захисників.

Підтримавши Злато і шанувальники, які переживають за наших героїв:

«I stand with Ukraine 🇺🇦 ❤️great photo!; Обожнюю Злату!❤ ️ ; Підписала🙏підписала💙 💛; благаю спасибі Маріуполь Азовсталі😢 😢 😢; спасибі, що постійно говорите про хлопців! Ви неймовірна. Підписала давно, дай бог це допоможе! ❤ ️ ; Підписала і ще 200 разів підпишу якщо це допоможе 🙏; ви розумниця 🤗 🤗 ми Вас любимо».

Як відомо, день тому на Євробаченні перемогла наша країна. За результатами голосування журі Україна розташувалася на четвертому місці, але глядачі дали Україні рекордні 439 бали, завдяки чому Kalush здобули перемогу в конкурсі.

"Ох, що ж таке відбувається? Я просто не можу заснути через перемогу України на Євробаченні. А-а-а, мене розривають емоції прямо, це чарівно» - радісно зізналася Огневич

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