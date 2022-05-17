Українська співачка Настя Каменських розповіла, як і де вона дізналася, що в Україні почалася війна.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" Каменських повідомила, що за п'ять днів до повномасштабного вторгнення рф в Україну вони разом з Потапом опинилися в Мадриді.

"Я готувала два альбоми, У мене було п'ять днів. І так вийшло, що і у мого чоловіка було п'ять днів, щоб поїхати в Іспанію і закінчити мій іспанський альбом. Ми виїхали. Прокидаєшся від крику. Тобі дзвонять і кажуть: "Війна почалася", а ти навіть не розумієш, як це. Дякую Всесвіту за те, що ми опинилися в безпечному місці саме в цей момент", - зізналася Каменських.

Співачка каже, що навіть не уявляє почуття людей, які чують вибухи і сирени.

"Я мільйон разів питала, як всесвіт так розпорядився, що ми опинилися там", - зізналася Настя.

Нагадаємо, раніше співак і екс-соліст групи "Время и Стекло" Позитив виправдав продюсера Потапа за те, що той не повернувся в Україну під час війни. Артист запевнив, що його друг багато допомагає українцям там, де він зараз знаходиться.

"Він дуже зайнятий. Я знаю, що він дуже багато робить там, намагається якось допомагати. Я з ним списуюся періодично, але він завжди якийсь вимотаний. Ми на зв'язку, але намагаюся писати йому тільки у справах", – розповів Позитив.

Артист також закликав не труїти артистів, які зараз за кордоном.

"Багато людей так зверху на це все дивляться і кажуть: "Ну ти там сидиш, ось і сиди". Не треба труїти. Ви ж бачите, що навіть ті, хто за кордоном, вони включилися, допомагають. Дуже багато артистів працює з волонтерами і допомагає і фінансово, і зв'язками", – розповів співак.

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