Популярна українська співачка Оля Полякова, яка активно гастролює за кордоном з благодійними концертами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка вирішила похвалитися розкішним вбранням в патріотичному стилі.
Як видно, Оля одягла обновку і вирішила показати його у всій красі. Це елегантне Довге плаття в синьо-жовтих тонах, яке ідеальне лягло по стрункій фігурі. Наряд доповнений цікавим шлейфом від плеча і золотистим поясом хитромудрої форми. Виглядає наряд і образ зірки просто приголомшливо.
У підписі до відео Полякова написала: "Моє нове патріотичне і фешн-кутюр плаття, в якому я виступала в Нюрнберзі і привезла з собою в тур по США".
Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами: "Дуже красиве", "Ви прекрасні", "Клеопатра", "Прекрасна", "Краса", "Оля, краса неймовірна", "Красуня", "Дуже гарне плаття, прям вау", "Ви як грецька богиня", "Красиво дуже".
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