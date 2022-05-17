Відомий російський комік Максим Галкін, який покинув рідний дім після вторгнення рф в Україну, вперше за довгий час показав свою дружину – Аллу Пугачову.

Як пише Politeka.net, Галкін сфотографував схудлу співачку в компанії Андрія Макаревича і Бориса Гребенщикова.

"Три зірки - три світлих повісті", - підписав кадр Галкін, переінакшивши слова пісні Пугачової і Володимира Кузьміна "Дві зірки".

Нагадаємо, Галкін виїхав з Росії в Ізраїль. Шоумен пояснив, що що в перші дні після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну він залишався в Москві, продовжуючи працювати на телепроектах, але зрив рекламних контрактів і скасування концертів за засудження так званої «спецоперації» змусили його шукати способи заробітку за межами батьківщини.

"Запланував в Ізраїлі концерти, де мені не забороняють виступати, де мене завжди чекає публіка. Складно мене, напевно, дорікнути в зраді. І я досі готовий виступати перед улюбленим російським глядачем... Не дорікайте мені в зраді. Зради тут немає. Ви собі в голові розмежуєте владу і Батьківщину. Я завжди це розрізняв. Є влада, а є Батьківщина", - пояснював свою позицію Галкін.

Після ракетного удару по Одесі, в результаті якого загинуло немовля, Галкін виступив з новою критикою на адресу рф.

Коментарі до своїх постів Галкін вирішив відключити.

Нагадаємо, украиинская ведуча Маша Єфросиніна розповіла, чим Галкін поплатився за підтримку України.

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