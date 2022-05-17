Популярна співачка Даша Астаф'єва сьогодні справжній зразок для кожного. Артистка всі сили і можливості направляє на допомогу українцям.

Як повідомляє Politeka.net, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва з початку вторгнення рф в Україну активно зайнялася волонтерством. Вона допомагає бійцям ЗСУ, записує мотивуючі відео та звернення на підтримку українців. Найчастіше співачка допомагає на кухні: готує їжу, прибирає, миє посуд.

Кілька годин тому вона опублікувала фото без прикрас з кухні, де чистить картоплю.

Вона працює до сьомого поту на благо України, але виглядає при цьому просто чудово. На Даші Астаф'євої синій спортивний костюм і жовтий фартух. Своє волосся Даша зібрала в пучок, а на обличчя нанесла мінімум макіяжу, що тільки підкреслило її красу.

На фото видно цілу гору шкірки картоплі, яку перечистила зірка Даша Астаф'єва, щоб забезпечити їжею захисників України. Так останнім часом проходить велика частина її дня - вона справжній зразок для кожного.

Нагадаємо, що Астаф'єва стала роздавати гроші стареньким людям на вулиці.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва різко осудила людей, які викинули маленьку собачку напризволяще.

Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва розповіла про важку втрату відразу кількох близьких.