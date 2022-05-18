Як пишеш Politeka.net, Володимир Ярославскій - успішний український шеф-кухар і зірка шоу "Майстер Шеф", де судить проект разом з Ектором Хіменесом-Браво і Ольгою Мартиновською, з якою зірці приписують роман. Зараз знаменитість займається написанням книги про українську кухню разом з Ольгою. Не забуває Ярославський і про Instagram, де цього разу показав своє обличчя.
"Такий настрій, коли поїв солоненького на ніч і з ранку такий опухлих-опухлих, а тепер люди по дорозі зустрічають і вітаються. Ну що робити? Соромно просто", - сказав Володимир.
На кадрах можна побачити Ярославського, який йде по вулиці і знімає себе на телефон. При цьому обличчя у Володимира було опухлим.
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