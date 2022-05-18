Как пишешь Politeka.net, Владимир Ярославский - успешный украинский шеф-повар и звезда шоу "Мастер Шеф", где судит проект вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской, с которой звезде приписывают роман. Сейчас знаменитость занимается написанием книги об украинской кухне вместе с Ольгой. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где в этот раз показал свое лицо.

"Такое настроение, когда поел солененького на ночь и с утра такой опухших-опухших, а теперь люди по дороге встречают и здороваются. Ну что делать? Стыдно просто", - сказал Владимир.

На кадрах можно увидеть Ярославского, который идет по улице и снимает себя на телефон. При этом лицо у Владимира было опухшим.

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" поделился рецептом домашней рикотты

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