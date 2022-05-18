Як пише Politeka.net, Камалія - відома співачка, яка одружена з Мохаммадом Захуром, мільярдером пакистанського походження, завдяки чому виконавицю називають найбагатшою співачкою України. Камалія зараз активно підтримує Україну, виступає на благодійних концертах і підтримує інформаційно, розповідаючи про війну в своїх соціальних мережах. А днями Камалія під час ранкового ефіру зізналася, який внесок чоловік зробив для перемоги України. Про це повідомили на сторінці "Ранок.юа " в Instagram.

"Чоловік співачки Камалії Захур придбав і передав Збройним силам України два винищувачі. Сім'я артистки багато часу і ресурсів приділяє допомозі українцям і займається благодійністю", - було написано в публікації.

Українці відразу почали активно коментувати публікацію:

"Ви з чоловіком-приклад для заможних українців!", "тільки такі бізнесмени потрібні нашій новій країні. Спасибі", "це хороша допомога, молодці, спасибі".

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