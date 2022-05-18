Злата Огневич рассказала, что поняла об Украине после посещения множества других стран.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» поделилась в Инстаграм откровенным постом.

Огневич рассказала, что с детства мечтала уехать в США и работать на Бродвее. По словам артистки, тогда ей это казалось вершиной успеха.

В последствии Злата попала в свою страну мечты в рамках музыкального тура, а позже смогла познакомиться с ней поближе.

«Хорошая страна, большие возможности, масштаб во всем и известная на весь мир живописная природа. Я была удивлена, что не хочу оставаться здесь», - призналась Огневич.

Певица утверждает, что поездки по миру заставили ее понять важную вещь.

«Путешествия по миру (более 34 стран) привели меня к пониманию, что я живу в классной стране. Да! У нас реально крутая страна, культура, люди и этот особый украинский вайб! Карпаты – место Силы, уникальная энергетика. Там со мной случилось много откровений. В Одессе, кстати, тоже много откровений произошло. ( Кто помнит «Холостячка 21»). Развитие. Пробуждение нации. Именно это я замечала в последние годы в обществе и эта мысль радовала сильно», - рассказала Огневич.

По словам певицы, в Украине она чувствует себя дома и это позволяет ей ощущать свою цельность.

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