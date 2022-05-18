Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - успішна українська співачка і солістка групи KAZKA. Артистка зараз дає концерти на підтримку України, виступаючи з іншими українськими зірками. Не забуває Зарицька і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу показала стильні образи, використавши вбрання від українських дизайнерів.
"У Нью-Йорку ми разом зняли пару кадрів на підтримку українських дизайнерів, щоб ще раз показати світові рівень наших", - написала Зарицька в публікації.
На кадрах Олександра була в плащі, піджаку і рожевій сукні. Кадри зняті в США виглядали ефектно.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Неймовірно виглядаєш", "ух", "яка красуня".
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