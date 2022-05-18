Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - успешная украинская певица и солистка группы KAZKA. Артистка сейчас дает концерты в поддержку Украины, выступая с другими украинскими звездами. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз показала стильные образы, использовав наряды от украинских дизайнеров.
"В Нью-Йорке мы вместе сняли пару кадров в поддержку украинских дизайнеров, чтобы еще раз показать миру уровень наших", - написала Зарицкая в публикации.
На кадрах Александра была в плаще, пиджаке и розовом платье. Кадры снятые в США выглядели эффектно.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Невероятно выглядишь", "ух", "Какая красотка".
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов
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