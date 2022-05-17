В этом образе солистка KAZKA Александра Зарицкая вышла божественная, как в сказке.

Как сообщает Politeka.net, 29-летняя фронтвумен группы КAZKA Александра Зарицкая вернулась в Украину после длительных гастролей в США.

На днях артистка поделилась на своей странице в Instagram кадрами со съемки нового клипа, который она сняла на Андреевском спуске в Киеве.

В кадре Александра Зарицкая позировала в роскошном наряде-вышиванке с рукавами-фонариками из красивой переливающейся ткани оливкового цвета. На полотне вышиты белыми нитками традиционные узоры. Певица дополнила наряд поясом, подчеркнув талию. Поясок платья был декорирован "кисточками" разных размеров.

Свой образ она дополнила макияжем, акцентировав внимание на губах. Волосы артистка уклала волнами, а передние пряди заплела в небольшие косички. В этом образе Александра Зарицкая вышла божественная, как в сказке, словно фея красоты и очарования.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.

Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.