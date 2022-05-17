Как сообщает Politeka.net, 29-летняя фронтвумен группы КAZKA Александра Зарицкая вернулась в Украину после длительных гастролей в США.
На днях артистка поделилась на своей странице в Instagram кадрами со съемки нового клипа, который она сняла на Андреевском спуске в Киеве.
В кадре Александра Зарицкая позировала в роскошном наряде-вышиванке с рукавами-фонариками из красивой переливающейся ткани оливкового цвета. На полотне вышиты белыми нитками традиционные узоры. Певица дополнила наряд поясом, подчеркнув талию. Поясок платья был декорирован "кисточками" разных размеров.
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Свой образ она дополнила макияжем, акцентировав внимание на губах. Волосы артистка уклала волнами, а передние пряди заплела в небольшие косички. В этом образе Александра Зарицкая вышла божественная, как в сказке, словно фея красоты и очарования.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.
Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.