Оля Цибульська зізналася, що війна, через яку вона кинула будинок, навчила її багато чому.

Як повідомляє Politeka.net, 36-річна українська співачка Оля Цибульська відразу після вторгнення російських військ на територію України вирушила з родиною в західну частину країни — до Львова. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася деталями і розповіла, чому її навчила війна.

Оля Цибульська розповіла, що все її життя вмістилося в одну валізу. Складала туди речі співачка дуже швидко - впоралася буквально за 10 хвилин. Ці 10 хвилин були на всі збори, поки вони тікали з чоловіком і сином з дому, прихопивши з собою їжу і документи.

Війна навчила її багато чому. Як зізналася Оля Цибульська, війна навчила швидко прощатися з усім, що любиш, адже на це немає часу. Навчила, що щастя - це бути поруч з тими кого любиш. Мати можливість почути, побачити рідних, хоча б по відео зв'язку

Крім того війна навчила співачку відчувати затишок і дім там, де ти є прямо зараз. Навіть якщо за сотні кілометрів від рідного дому.

До свого посту Оля Цибульська прикріпила кумедний знімок з сином Нестором. Вони розмістилися на величезному ліжку. Хлопчик лежить на ньому, тикаючи маленькими ніжками в обличчя мамі.

Нагадаємо, що Цибульська показала, як президент в рожевій панамі "передбачив" перемогу Kalush Orchestra.

Як повідомляла Politeka, Цибульська присоромила українське журі на Євробаченні за скандальне голосування.

Також Politeka писала, що Цибульська з сином зачарували незвичайними забавами в лісі.