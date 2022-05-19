Як повідомляє Politeka.net, 36-річна українська співачка Оля Цибульська відразу після вторгнення російських військ на територію України вирушила з родиною в західну частину країни — до Львова. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася деталями і розповіла, чому її навчила війна.
Оля Цибульська розповіла, що все її життя вмістилося в одну валізу. Складала туди речі співачка дуже швидко - впоралася буквально за 10 хвилин. Ці 10 хвилин були на всі збори, поки вони тікали з чоловіком і сином з дому, прихопивши з собою їжу і документи.
Війна навчила її багато чому. Як зізналася Оля Цибульська, війна навчила швидко прощатися з усім, що любиш, адже на це немає часу. Навчила, що щастя - це бути поруч з тими кого любиш. Мати можливість почути, побачити рідних, хоча б по відео зв'язку
Крім того війна навчила співачку відчувати затишок і дім там, де ти є прямо зараз. Навіть якщо за сотні кілометрів від рідного дому.
До свого посту Оля Цибульська прикріпила кумедний знімок з сином Нестором. Вони розмістилися на величезному ліжку. Хлопчик лежить на ньому, тикаючи маленькими ніжками в обличчя мамі.
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Нагадаємо, що Цибульська показала, як президент в рожевій панамі "передбачив" перемогу Kalush Orchestra.
Як повідомляла Politeka, Цибульська присоромила українське журі на Євробаченні за скандальне голосування.
Також Politeka писала, що Цибульська з сином зачарували незвичайними забавами в лісі.