Як пише Politeka.net, Ольга Сумська - успішна українська актриса, яка практично 40 років радує фанатів своєю грою в театрі і кіно. 55-річна зірка з самого початку війни підтримує Україну і висвітлює трагічні події у себе в Instagram. А цього разу Ольга вирішила показати незвичайний лук у себе в сторіс.

Ольга зробила селфі, стоячи перед дзеркалом у під'їзді. Зірка була в чорних плащі, бейсболці, а образ доповнила важкою сумочкою.

"Дощить", - лаконічно підписала кадр Ольга.

Після цього зірка показала свою вечерю.

Популярні новини зараз

"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"

Окупанти взяли під контроль три населені пункти, ЗСУ відбили атаку на кордоні: оновлена карта фронту

"Новітні аналогів немає": в Україні вперше помітили колону "Термінаторів-2", кадри вже в Мережі

Ворог веде наступ відразу у п’яти напрямках: «Зосередив до п’ятнадцяти вертольотів»

Окупанти після провалу змінили тактику, в чому вона полягає: "Рано говорити, що напруженість спаде"
Показати ще

"Обсмажити цукіні або кабачок, цибулю на оливковій олії і соєвому соусі, окремо зварити кіноа, змішати з овочами, додати свіжі черрі. Смакота", - написала Ольга.

Нагадаємо, 55-річна Ольга Сумська показала, як виглядала з Борисюком у день весілля

А ще Politeka повідомляла, що Ольга Сумська поїхала до Польщі і похвалилася, чим там займається

Також Politeka повідомляла, що Ольга Сумська вразила зворушливим відео з прощання зі зруйнованим ліцеєм