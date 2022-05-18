Актриса Ольга Сумська показала незвичайний лук для виходу в місто, поділившись кадром у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська - успішна українська актриса, яка практично 40 років радує фанатів своєю грою в театрі і кіно. 55-річна зірка з самого початку війни підтримує Україну і висвітлює трагічні події у себе в Instagram. А цього разу Ольга вирішила показати незвичайний лук у себе в сторіс.

Ольга зробила селфі, стоячи перед дзеркалом у під'їзді. Зірка була в чорних плащі, бейсболці, а образ доповнила важкою сумочкою.

"Дощить", - лаконічно підписала кадр Ольга.

Після цього зірка показала свою вечерю.

"Обсмажити цукіні або кабачок, цибулю на оливковій олії і соєвому соусі, окремо зварити кіноа, змішати з овочами, додати свіжі черрі. Смакота", - написала Ольга.

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