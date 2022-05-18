Актриса Ольга Сумская показала необычный лук для выхода в город, поделившись кадром в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная украинская актриса, которая практически 40 лет радует фанатов своей игрой в театре и кино. 55-летняя звезда с самого начала войны поддерживает Украину и освещает трагические события у себя в Инстаграм. А в этот раз Ольга решила показать необычный лук у себя в сторис.

Ольга сделала селфи, стоя перед зеркалом в подъезде. Звезда была в черных плаще, бейсболке, а образ дополнила увесистой сумочкой.

"Дощит", - лаконично подписала кадр Ольга.

После этого звезда показала свой ужин.

"Обжарить цукини или кабачок, лук на оливковом масле и соевом соусе, отдельно сварить киноа, смешать с овощами, добавить свежие черри. Вкуснота", - написала Ольга.

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