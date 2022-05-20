Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - учасниця шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, хоч дівчина і перемогла на проекті, пара у них не склалася. Чоловік вже виховує дочку в шлюбі з моделлю Дашею Хлистун. А сама Ульянова встигла спробувати себе в ролі ведучої і почала активно вести Instagram.

Також Даша почала пробувати себе частіше в ролі моделі для самих різних фото і брала участь у безлічі різних фотосесій, який незмінно робили акцент на її фігурі. Не секрет, що Ульянова багато потіє в спортзалі, щоб бути у формі і не набрати зайвого.

Цього разу Даша представила вельми цікавий кадр, на якому не стала приховувати свої форми і підкреслила їх завдяки вигідному ракурсу і простій обробці самого знімка.

Також Даша поділилася фото, на якому показала своє повернення до Києва. Ульянова була з букетом квітів, сидячи в машині. Зірка зробила селфі, прикривши очі стильними круглими окулярами.

"Вдома", - написала Ульянова, поставивши локацію Київ.

На другому фото Даша хвалилася вже тільки квітами. Відомо, що дівчина до цього була на заході України, де провідувала родичів.

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