Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - участница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, хоть девушка и победила на проекте, пара у них не сложилась. Мужчина уже воспитывает дочь в браке с моделью Дашей Хлистун. А сама Ульянова успела попробовать себя в роли ведущей и начала активно вести Инстаграм.

Также Даша начала пробовать себя чаще в роли модели для самых разных фото и принимала участие во множестве различных фотосессий, который неизменно делали акцент на ее фигуре. Не секрет, что Ульянова много потеет в спортзале, чтобы быть в форме и не набрать лишнего.

В этот раз Даша представила весьма интересный кадр, на котором не стала скрывать свои формы и подчеркнула их благодаря выгодному ракурсу и простой обработке самого снимка.

Также Даша поделилась фото, на котором показала свое возвращение в Киев. Ульянова была с букетом цветов, сидя в машине. Звезда сделала селфи, прикрыв глаза стильными круглыми очками.

"Дома", - написала Ульянова, поставив локацию Киев.

На втором фото Даша хвасталась уже только цветами. Известно, что девушка до этого была на западе Украины, где проведывала родственников.

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