Популярний український кухар Євген Клопотенко, який активно веде свою сторінку в Instagram, де популяризує українську кухню і не тільки, похвалився нагородою. Виявилося, що українець став найкращим фуд-блогером у світі, він отримав премію World Influencers and Bloggers Awards в цій номінації.

Євген показав фото і відео з церемонії нагородження, яка проходила в Каннах у Франції і розповів про свою нагороду.

"Вчора був у Каннах. Отримав світову премію @wibaglobal як фуд-блогер року. Тут знакове не те, що у мене є нагорода. Тут знакове, що сторінка в Instagram, яка про українську кухню, отримала світову премію. Що значить: Українська культура ще глибше вписується в контекст світу. І це однозначна перемога української гастрономії на світовому рівні. Офіційно. А я так от - більше інструментик, який допомагає цьому статися", - написав Клопотенко.

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