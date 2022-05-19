Як пише Politeka.net, у День вишиванки популярна співачка поділилася проникливим постом. У ньому Надя розповіла, чому нашу країну неможливо позбавити майбутнього.
"У наш будинок прийшли вкрасти наше майбутнє і зруйнувати нашу культуру. Але у відповідь на це ми стали голосніше співати свої пісні, зробили наші жовтий і блакитний кольори сміливості наймоднішими в усьому світі і як ніколи сильно стали триматися за своє коріння», - зазначила Дорофєєва.
Вона поділилася своїм чуттєвим чорно-білим знімком, на якому позувала в ефектній вишиванці. За словами співачки, Українська культура неймовірно глибока-в ній черпають натхнення багато сучасних музикантів, дизайнерів і художників.
"Я думаю, не маючи такого бекграунду, неможливо йти вперед і створювати нове. Без минулого немає майбутнього", - написала співачка.
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Її шанувальники не змогли пройти повз.
"Яка ти неймовірна", "Україна – це майбутнє", "для українці вишиванка це не просто одяг – це історія і душа нашого народу", "Наша вишиванка – найкраща", "така сильна, наша Українка", - пишуть люди.
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