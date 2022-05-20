Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця "Холостяка" з Михайлом Заливако, яка перемогла в шоу і тепер успішно будує стосунки з головним героєм. Завдяки своєму тріумфу Анна стала популярною блогеркою і тепер за нею стежать сотні тисяч українців в Instagram.

Цього разу Богдан вирішила опублікувати фотографію, на якій хвалилася образом у білій сукні з відкритою спиною.

"З Днем Вишиванки мої рідні українці", - написала Ганна.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ахах, тільки де вишиванка", "трошки не в тему фото"," а фото можна було і у вишиванці, а не напівгола", " спасибі, перепрошую, а де вишиванка?) ", "Причому тут вишиванка????? Аня щось ти тут не по темі!", "Та може дівчина зараз не вдома, а з собою немає)".

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