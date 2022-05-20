Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчині вдалося дійти до фіналу, але головний герой вибрав переможницею Анну Богдан, з якою і зараз перебуває у відносинах. Зате після цього Богдан стала популярною блогеркою з сотнями тисяч фанатів. І цього разу Анна опублікувала несподівані кадри в своєму Instagram.
На кадрах можна побачити садна на обличчі в декількох місцях. Дівчина стояла перед дзеркалом, роблячи селфі.
"Не лякайтеся (це Грімм). Подивіться, що вийшло...",- написала Анна.
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Як виявилося, Богдан вирішила зняти незвичайний зворушливий ролик до Дня вишиванки. Вона спочатку була в саднах і йшли кадри війни, а після цього з'явилася з квітами у волоссі і у вишиванці. Фанати оцінили зворушливий ролик Анни.
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