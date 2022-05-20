Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось дойти до финала, но главный герой выбрал победительницей Анну Богдан, с которой и сейчас состоит в отношениях. Зато после этого Богдан стала популярной блогеркой с сотнями тысяч фанатов. И в этот раз Анна опубликовала неожиданные кадры в своем Инстаграм.
На кадрах можно увидеть ссадины на лице в нескольких местах. Девушка стояла перед зеркалом, делая селфи.
"Не пугайтесь (это гримм). Посмотрите, что вышло...", - написала Анна.
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Как оказалось, Богдан решила снять необычный трогательный ролик ко Дню Вышиванки. Она сначала была в ссадинах и шли кадры войны, а после этого появилась с цветами в волосах и в вышиванке. Фанаты оценили трогательный ролик Анны.
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