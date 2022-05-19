Як пише Politeka.net, Марія Кравець - 19-річна дочка Олени Кравець, яка вже кілька років жила окремо після появи у мами двійнят-Каті і Вані. Зірка "Квартал 95" зізнавалася, що після народження ще двох дітей місця в квартирі було мало, тому запропонували Маші знімати квартиру окремо з подружкою. 19-річна красуня обожнює танці, а також почала активно вести блог в Instagram, де показує свої таланти, а також кадри з особистого життя.
На нових кадрах Маша показала себе, накинувши український прапор на шию. Після цього дочка Кравець поділилася фотографією двійнят-Каті і Вані, яким зараз по п'ять рочків.
Варто відзначити, нещодавно Маша і хлопці кудись летіли. Для малюків це був перший політ на літаку.
Нагадаємо, дочка Кравець з "Квартал 95" зробила стильну зачіску, показавши результат
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