Как пишет Politeka.net, Мария Кравец - дочь актрисы Елены Кравец из "Квартал 95". 18-летняя девушка уже три года живет отдельно от родителей, ведь мама предложила ей съехать после того, как в семье появились двойняшки. Поэтому Мария снимает квартиру вместе с подружкой и уже три года живет отдельно. Девушка обожает танцы, а также ведет блог в Инстаграм, где делится кадрами из личной жизни.

На новом сторис дочь Кравец появилась в кофте. Мария вела съемку селфи, демонстрируя стильную укладку волос, которую сделала, а на носу можно заметить пирсинг. Девушка добавила в углу смайлик с солнцезащитными очками, который улыбается.

Фолловеры не смогли поставить лайки и написать комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия.

Напомним, 18-летняя дочь актрисы Кравец поразила выступлением на корпоративе Квартал 95

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