Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 18-летняя дочь звезды развлекательных шоу "Вечерний квартал" и "Женский квартал" Елены Кравец Маша, которая уже несколько лет живет отдельно от родителей, делится с поклонниками фотографиями и рассказывает о себе.

На этот раз Маша Кравец опубликовала два немного размытых фото, на которых она была в черных брюках и белом полупрозрачном топе. Образ дочь Елены Кравец дополнила черными босоножками на каблуке.

"Последняя ночь🍸", - написала Маша.

Поклонники прокомментировали новые фото звезды "Квартал 95" Елены Кравец: "Девочка с картинки 🥰 ","Красивая девушка ❣️","Красота 😍".

Напомним, что 18-летняя Мария Кравец учится на пиарщицу и увлекается танцами в стиле фристайл. Так, дочь Елены Кравец даже затанцевала на новогоднем корпоративе "Квартал 95". По словам актрисы, это была ее собственная инициатива. Кравец заметила, что многим из "Квартала" понравилось выступление ее дочери. Об этом они говорили лично Марии.

Ранее Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" Кравец выполнила обещание и показала редкие кадры с младшей дочкой: "Отрывайся".

Напомним, что звезда "Женского квартала" рассказала подробности нападения: к голове приставили дуло пистолета.

Также Politeka писала, что как выглядят вторые половинки Елены Кравец, Кошевого и других звезд "Квартала 95": "Хватит дразнить".