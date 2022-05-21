Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала, яке щастя знайшла за два роки заміжжя, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - переможниця шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним. Через деякий час пара одружилася і активно веде блог про своє спільне життя в Instagram. Даша в новій публікації вирішила показати, яке щастя знайшла за 2 роки заміжжя.

На першому фото Даша була поруч з Микитою. А на другому вже показувала їхнє щастя-сина Лева.

"2 роки одружені", - написала Квіткова.

Фанати, включаючи Злату Огневич, поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Вітаємо, ви прекрасні" ," такі щирі, щастя вам", "ви-любов", "Боже, як мило", " вітаю! Ваша сім'я дуже мені симпатизує", " завдяки вам вірю, що любов існує! Ви коти", " щирі вітання. Бажаю міцної, вірної і щирої любові! Мирного неба! І здоров'я всій родині!".

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