Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук і Христина одружилися в 2020 році. Тепер дружина Володимира досить популярний блогер в Instagram, де ділиться багатьом цікавим. А цього разу вирішила згадати, як відпочивала нещодавно на Мальдівах.
Христина прикріпила фото, де була в легкій білій сукні і капелюшку. При цьому загар у дружини Остапчука був вище усіляких похвал.
"За обідом сьогодні зустріли Валентина, з яким познайомилися у відпустці на Мальдівах!
Ми були дуже раді бачити Його, тому що це як відгомони з того минулого, мирного життя! Коли ми пили шампанське на пляжі, танцювали, купалися досхочу, і дякували Богові за такі дні.
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Спочатку сьогодні кожен з нас розповів свої переживання, як і де кого застала війна, як змінилося життя, які страхи і думки у кожного...", - написала зірка.
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