Кристина Горняк добавила, что такая боль у нее может длиться несколько дней - с ней она засыпает и просыпается.

Как сообщает Politeka.net, жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк разоткровенничалась со своими подписчиками и призналась в своих Сториз Инстаграм, что ее иногда мучают боли.

В частности, Кристина Горняк рассказала, что у нее часто болит голова. Иногда боли настолько сильные, что вызывают тошноту. Она никогда не подтверждала диагноз у врача, но уверена, что это мигрень.

"Это боль одной половины головы, (у меня правая) боль до тошноты, иногда еще задняя часть головы. Боль от которой не все таблетки помогают, только те, что от мигрени", - призналась жена Владимира Остапчука.

Девушка добавила, что такая боль у нее может длиться несколько дней - с ней она засыпает и просыпается.

"Я никогда этого вам не писала, ведь не люблю жаловаться. Но бывает и такое", - добавила Кристина Горняк.

Стоит отметить, что недавно ей стало плохо настолько, что казалось потеряет сознание на месте. Но девушка поспешила успокоить, что ей стало легче и она даже сумела немного поспать.

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