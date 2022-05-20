Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук и его жена Кристина Горняк вернулись в Киев. Они много времени посвящают волонтерству, но находят возможность провести его вместе. Кристина в своих Сториз показала, какие образы они подобрали друг для друга.
Кристина Горняк продемонстрировала эффектный трендовый лук для весны. Так, девушка позировала в прямых голубых джинсах, синей рубашке и удлиненном пиджаке в крупную сине-зеленую клетку. Она дополнила образ лоферами и сумочкой, а также распустила локоны и сделала едва заметный макияж. Такой образ идеальный на каждый день.
Владимир Остапчук позировал рядом с любимой в насыщенной темно-зеленой рубашке, штанах-чинос цвета хаки и жилетке цвета слоновой кости. Он нежно обнимал Кристину Горняк, стоя возле зеркала. Пара выглядела очень счастливой.
Напомним, жена Остапчука поделилась наболевшим после тревожных новостей.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Рада готовится забирать авто украинцев на нужды ВСУ: кому грозит остаться без транспорта
Новым избранником дочери Путина оказался танцор Зеленский, СМИ выдали подробности: старше на 17 лет
Силы ВСУ идут в контратаки, опубликована актуальная карта: освободят всех, кто сейчас в оккупации
Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию
Как сообщала Politeka, жена Остапчука приструнила россиян, которые молят о прощении.
Также Politeka писала, жена ведущего "Маски" Остапчука показала, как с мужем коротает вечер выходного.