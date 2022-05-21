Жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, как хорошо загорела на Мальдивах, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук и Кристина женились в 2020 году. Теперь жена Владимира довольно популярный блогер в Инстаграм, где делится многим интересным. А в этот раз решила вспомнить, как отдыхала недавно на Мальдивах.

Кристина прикрепила фото, где была в легком белом платье и шляпке. При этом загар у жены Остапчука был выше всяческих похвал.

"За обедом сегодня встретили Валентина, с которым познакомились в отпуске на Мальдивах!

Мы были очень рады видеть его, потому что это как отголоски из того прошлого, мирной жизни! Когда мы пили шампанское на пляже, танцевали, купались вволю, и благодарили Бога за такие дни.

Сначала сегодня каждый из нас рассказал свои переживания, как и где кого застала война, как изменилась жизнь, какие страхи и мысли у каждого…", - написала звезда.

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