Как сообщает Politeka.net, жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, что в последнее время ее настроение ухудшилось и она очень сильно переживает. С таким заявлением она выступила перед пользователями сети в своих Сториз Инстаграм.

Кристина Горняк призналась, что сначала не собиралась записывать видео-сториз, но ей захотелось выговориться. Она отметила, что новости постоянно меняют ее настроение. В последнее время оно опустилось вниз из-за событий на "Азовстале" в Мариуполе. Ведь девушка очень переживает за защитников, которые оказались в лапах рашистов. Потому хоть и праздник - День вышиванки - но настроения нет.

"Внутри пустота, нет никакого вдохновения. Меня это очень сильно подкосило. Азовсталь... Все, кто там. Где они? Что с ними? Я очень сильно переживаю за всех, кто сейчас в Мариуполе. Да и что таить, переживаю за всех, кто находится в гарячих точках нашей страны. Потому, хоть сегодня и праздник, настроение очень сложное", - призналась Кристина Горняк.

Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук задумался о продаже "любовного гнездышка".

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