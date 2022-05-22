Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка з початком війни в Україні не поїхала за кордон і активно зайнялася волонтерством, поділилася з шанувальниками своїми переживаннями, а заодно і гордістю.

В Instagram-сторіс Леся розповіла шанувальникам, що кожен її ранок починається зі сліз. Спочатку через хвилину мовчання за загиблими у війні, потім після перегляду новин. Однак, цього разу вона плакала ще й від переповнює її гордості.

"Доброго ранку, друзі! Не знаю, як ви. Хоча... знаю, як ви, як і ми всі однаково зараз. У мене щоранку просто починається зі сліз. Починаючи з хвилини мовчання, з того відео... далі я дивлюся новини, це другий етап сліз. А сьогодні ще додалися сльози, такої, знаєте, гордості і радості, зараз поясню чому. Днями розповіла вам про підписницю Олену з Естонії, яка нам допомагає. Вона мені сьогодні пише, каже: "Леся, тисячі твоїх підписників написали мені в директ "Дякую". І це настільки мотивує, так підтримує, що ми зараз разом. І ви своїми діями, дорогі підписники, Лесю - розкислу ганчірку, ось так от взяли, стрепенули і сказали: "Зберися!". Все буде Україна!",- розповіла Нікітюк у своїх сторіс.

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