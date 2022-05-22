Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський показав, яким чином йому вдалося об'єднати українців, поділившись відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український артист, який переміг на проекті "Голос країни". Тепер за знаменитістю стежать десятки тисяч українців, яких Лазановський радує своєю творчістю в Instagram. А цього разу Сергій вирішив показати, як йому вдалося об'єднати людей на вулиці.

На кадрах можна побачити Лазановського виступаючого на вулиці. Зірка вирішив заспівати з жителями Івано-Франківська гімн України.

"Українці виконали гімн України на вулиці М. Івано-Франківська

Тільки вслухайтеся в цю єдність голосів

Той момент, коли тремтить кожна клітина твого тіла

Слава Україні! Героям Слава", - написав Лазановський.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Це вам спасибі, ви неймовірні", "молодець".

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