Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - украинский известный певец, который победил на проекте "Голосу країни", где был в команде Нади Дорофеевой. После этого певец успел сделать несколько работ, сняв на них видео. Не забывает Сергей и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

В этот раз Сергей сделал селфи, обраясь к фанатам.

"Вид такой, вроде пчелы покусали", - написал на кадрах Лазановский.

После этого Сергей пошел на улицы Ивано-Франковска давать уличный концерт. Звезда показал окружающие здания, предлагая фанатам узнать где именно он находится и прийти послушать выступление.

До этого Лазановский спел полную версию песни "Ой у лузі червона калина".

"Такая мелочь, но мне приятно, что большинство людей смогли услышать полную версию этой песни! Ведь большинство звезд украинского шоу-бизнеса почему-то не удосужились спеть ее от первого и до последнего куплета. И парадокс в том, что как раз 2,3,4-й куплет имеют сильнейший посыл", - отметил Лазановский в публикации.

Напомним, победитель "Голоса країни" пристыдил украинских звезд, показав кадры своего выступления

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