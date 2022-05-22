Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский показал, каким образом ему удалось объединить украинцев, поделившись видео в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский артист, который победил на проекте "Голос країни". Теперь за знаменитостью следят десятки тысяч украинцев, которых Лазановский радует своим творчеством в Инстаграм. А в этот раз Сергей решил показать, как ему удалось объединить людей на улице.

На кадрах можно увидеть Лазановского выступающего на улице. Звезда решил спеть с жителями Ивано-Франковска гимн Украины.

"Украинцы исполнили гимн Украины на улице г.Ивано-Франковска

Только вслушайтесь в это единство голосов

Тот момент, когда дрожит каждая клетка твоего тела

Слава Украине! Героям Слава", - написал Лазановский.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Это вам спасибо, вы невероятны", "молодец".

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