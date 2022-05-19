На своей странице в Instagram артист разместил видео, на котором вместе с детьми исполнил полную версию песни "Ой у лузі червона калина". В сети Facebook этот ролик уже набрал 2,1 млн просмотров.

"Такая мелочь, но мне приятно, что большинство людей смогли услышать полную версию этой песни! Ведь большинство звезд украинского шоу-бизнеса почему-то не удосужились спеть ее от первого и до последнего куплета. И парадокс в том, что как раз 2,3,4-й куплет имеют сильнейший посыл", - отметил Лазановский, "пристыдив" своих коллег по сцене.

"P.S. Так звучит Ивано-Франковск, так звучит сегодня вся Украина, спасибо ВСУ, теробороне, полиции, волонтерам, за ваш труд 🙏🏻

Вместе мы все одержим победу", - добавил молодой артист.

Украинцы в комментариях похвалили певца за выступление: "так держать 🔥 ", "Спасибо за полную версию! У вас невероятный голос", "Но красиво!".

Также поклонники отметили стильную женщину, которая пританцовывала на фоне артиста: "вы хорошо спели🔥но внимание на бабушку 😂 как она движует".

"Это была наша изюминка в тот вечер", — ответил Лазановский.

Напомним, подопечная Дана Балана из "Голос країни" срочно обратилась за помощью.

Как сообщала Politeka, после громких заявлений о разводе жена победителя "Голос країни" Сасанчина объявила о венчании.

Также Politeka писала, что жена победителя "Голоса країни" покинула Украину с ребенком.