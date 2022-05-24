Показать честное фото без макияжа и ретуши в современном мире решится не каждая звезда.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала сейчас гастролирует по миру, чтобы собрать средства на ВСУ и рассказать людям правду о войне. Несколько часов назад она опубликовала несколько снимков из гримерки в Нью-Йорке.

Джамала позировала на камеру в удобной повседневной одежде - спортивных штанах и черной оверсайз футболке с принтом. Волосы певица заплела в косички, а на лице у нее нет ни капли макияжа. В руках у певицы букет цветов, который ей преподнесли в гримерку.

На втором снимке можно детальнее рассмотреть макияж Джамалы, который ей сделали перед выступлением. Он сделан в естественных тонах с акцентом на выразительные глаза, на губах – нюдовая помада. Волосы ровно и аккуратно уложены, локоны блестят.

Напомним, Джамала загрустила за границей и показала, кто ждет ее в Тернополе.

Как писала Politeka, Джамала показала, как выглядит почти двухлетний сын.

Также Politeka писала, что Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.