Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала сейчас гастролирует по миру, чтобы собрать средства на ВСУ и рассказать людям правду о войне. Несколько часов назад она опубликовала несколько снимков из гримерки в Нью-Йорке.
Джамала позировала на камеру в удобной повседневной одежде - спортивных штанах и черной оверсайз футболке с принтом. Волосы певица заплела в косички, а на лице у нее нет ни капли макияжа. В руках у певицы букет цветов, который ей преподнесли в гримерку.
На втором снимке можно детальнее рассмотреть макияж Джамалы, который ей сделали перед выступлением. Он сделан в естественных тонах с акцентом на выразительные глаза, на губах – нюдовая помада. Волосы ровно и аккуратно уложены, локоны блестят.
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Напомним, Джамала загрустила за границей и показала, кто ждет ее в Тернополе.
Как писала Politeka, Джамала показала, как выглядит почти двухлетний сын.
Также Politeka писала, что Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.