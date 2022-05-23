На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила ефектне відео з благодійного концерту, на якому вона виконала пісню "За лісами, горами". Співачка повідомила, що більше 4,5 мільйонів гривень було зібрано на концертах з її участю. Всі кошти передали на потреби ЗСУ.
"Разом до перемоги 💙💛", — написала Злата під відео.
Українці активно відреагували на публікацію, зокрема й учасник "Холостячки "Максим Тарапата, ведуча Марічка Падалко, акторка Наталка Денисенко, дружина Григорія Решетника Христина.
"Яка ти молодчинка";
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"Рідна земля";
"Ви неймовірна, ця пісня на повторі у мене! Кожен новий день зараз починаю з неї";
"Я дуже дякую що є такі як ви Злато❤️ Які готові підтримувати не дивлячись ні на що😍";
"Сльози рікою";
"Неймовірно😍Чудовий концерт,на ваших концертах дуже чарівна і уютна атмосфера😍Вайб добра і тепла🥰Ваш голос дуже проникаючий до мурашок💔ДЯКУЮ вам за все!!!Люблю,Обожнюю і пишаюся!!";
"Дякую, Златонько! Ти робиш неймовірно гарну справу! Все буде Україна!";
"Який голос ! Злата ви неперевершена!))", — пишуть у коментарях захоплені шанувальники Огнєвіч.
Нагадаємо, Огневич заностальгувала, згадавши про зйомки "Холостячки", де переміг Задворний.
Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Огневич зізналася, що зрозуміла про Україну за час подорожей.
Також Politeka писала, що Злата Огневич у вузькому костюмчику показала кадри зі спортзалу.