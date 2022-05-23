На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила ефектне відео з благодійного концерту, на якому вона виконала пісню "За лісами, горами". Співачка повідомила, що більше 4,5 мільйонів гривень було зібрано на концертах з її участю. Всі кошти передали на потреби ЗСУ.

"Разом до перемоги 💙💛", — написала Злата під відео.

Українці активно відреагували на публікацію, зокрема й учасник "Холостячки "Максим Тарапата, ведуча Марічка Падалко, акторка Наталка Денисенко, дружина Григорія Решетника Христина.

"Яка ти молодчинка";

"Рідна земля";

"Ви неймовірна, ця пісня на повторі у мене! Кожен новий день зараз починаю з неї";

"Я дуже дякую що є такі як ви Злато❤️ Які готові підтримувати не дивлячись ні на що😍";

"Сльози рікою";

"Неймовірно😍Чудовий концерт,на ваших концертах дуже чарівна і уютна атмосфера😍Вайб добра і тепла🥰Ваш голос дуже проникаючий до мурашок💔ДЯКУЮ вам за все!!!Люблю,Обожнюю і пишаюся!!";

"Дякую, Златонько! Ти робиш неймовірно гарну справу! Все буде Україна!";

"Який голос ! Злата ви неперевершена!))", — пишуть у коментарях захоплені шанувальники Огнєвіч.