Популярна співачка Ліда Лі, яка була підопічною і бек-вокалісткою Монатіка, а також брала участь в "Танцях з зірками", опублікувала в своєму Instagram, в якому звернулася до українців за допомогою.

Красуня-співачка розповіла про роботу свого волонтерського штабу, про те, як вони забезпечують військових і терроборонівців бронежилетами і підсумками. У відео артистка показала роботу швейного цеху, в якому всі це роблять, а також військових, які вже отримали допомогу від її волонтерського штабу.

Також Ліда подякувала всім небайдужим за допомогу у вже виконаній роботі і знову попросила про допомогу.

"На сьогоднішній день, саме нашим з вами спільним зусиллям, нам вдалося зібрати понад 550 000 гривень, виготовити і відправити 740 жилетів 60 комплектів підсумок. І зараз нам знову дуже потрібна ваша підтримка! На жаль, війна триває і кожен день ми отримуємо все більше і більше запитів від військових ЗСУ, відважних добровольців, хлопців, які потребують допомоги! Тому наш волонтерський штаб ні на день не припиняє свою діяльність!", - написала Ліда Лі в підписі до відео і залишили реквізити, на які можна пожертвувати кошти.

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