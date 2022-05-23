Популярна співачка Ірина Федишин, яку розкритикували і шанувальники, і зіркові колеги за гомофобію, знову отримала хвилю хейта від користувачів мережі. Артистка опублікувала у своєму Instagram кадри з благодійного концерту в іспанській Валенсії і пообіцяла направити всі виручені кошти на допомогу ЗСУ. "Спасибі Валенсія. Всі кошти з концерту підуть на допомогу Україні. Разом у творчому тандемі з @evgenykhmara", - підписала відео з концерту Ірина.

Однак у коментарях розгорілася чергова бурхлива дискусія щодо ЛГБТ. Так, Федишин нагадали, що в Іспанії, де вона виступала, офіційно дозволені одностатеві шлюби. Багато хто також продовжував не погоджуватися з її позицією щодо одностатевих стосунків людей. Хоча були й ті, хто захищав артистку від нападок критиків.

"А ви тільки співали? А як же хвилинка релігійної моралі і гріховності, іспанці із задоволенням послухали про ваше ставлення до ЛГБТ", "Господи, спасибі що вберіг мене від релігії", "А як же ЛГБТ-спільнота? Це законно в Іспанії. Гроші збирати і допомагати добре, але потрібно ще за язиком стежити, пані Ірино!", "О ні, пані Федишин, а як це ви переступили через себе, щоб поїхати в країну, де легалізовані одностатеві шлюби, так сила волі", "У цій країні дозволені одностатеві шлюби", "Іра, ви молодець, спасибі за все, що ви робите для нашої країни", - пишуть в коментарях.

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