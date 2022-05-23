Популярная певица Ирина Федышин, которую раскритиковали и поклонники, и звездные коллеги за гомофобию, снова получила волну хейта от пользователей сети. Артистка опубликовала в своем Instagram кадры с благотворительного концерта в испанской Валенсии и пообещала направить все вырученные средства на помощь ВСУ. "Спасибо Валенсия. Все средства с концерта пойдут на помощь Украине. Вместе в творческом тандеме с @evgenykhmara", - подписала видео с концерта Ирина.

Однако в комментариях разгорелась очередная бурная дискуссия относительно ЛГБТ. Так, Федышин напомнили, что в Испании, где она выступала, официально разрешены однополые браки. Многие также продолжили не соглашаться с ее позицией относительно однополых отношений людей. Хотя были и те, кто защищал артистку от нападок критиков.

"А Вы только пели? А как же минутка религиозной морали и греховности, Испанцы с удовольствием послушали о вашем отношении к ЛГБТ", "Господи, спасибо что уберег меня от религии", "А как же ЛГБТ сообщество? Это законно в Испании. Деньги собирать и помогать хорошо, но нужно еще за языком следить, пани Ирина!", "О нет, пани Федышин, а как это вы переступили через себя, чтобы поехать в страну, где легализованы однополые браки, так сила воли", "В этой стране разрешены однополые браки", "Ира, вы молодец, спасибо за все, что вы делаете для нашей страны", - пишут в комментариях.

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