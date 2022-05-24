Співачка відновила тренування в спортзалі і показала, як виглядає її тіло в спортивній формі.

Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно повернулася з США, показала кадри зі спортзалу. У своїх Instagram-сторіс зірка виклала ряд відео, на яких можна побачити все її тренування в спортзалі.

Так, на одній з сторіс Злата у вузьких чорних лосинах і короткому облягаючому топіку енергійно стрибає, піднімаючи руки вгору. На цих кадрах підтягнута фігура співачки виглядає особливо привабливо. У наступній сторіс вона вже стоїть на четвереньках і ритмічно піднімає одну ногу.

Під кінець занять, схоже, Огневич вирішила випробувати свою розтяжку і на спеціальному тренажері на висоті продемонструвала свій шпагат.

Відзначимо, що раніше співачка вже показувала своє тренування в спортзалі – одне з перших після тривалої паузи. За словами співачки, це перше заняття далося їй не просто, але вона все витримала.

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