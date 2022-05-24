Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно повернулася з США, показала кадри зі спортзалу. У своїх Instagram-сторіс зірка виклала ряд відео, на яких можна побачити все її тренування в спортзалі.
Так, на одній з сторіс Злата у вузьких чорних лосинах і короткому облягаючому топіку енергійно стрибає, піднімаючи руки вгору. На цих кадрах підтягнута фігура співачки виглядає особливо привабливо. У наступній сторіс вона вже стоїть на четвереньках і ритмічно піднімає одну ногу.
Під кінець занять, схоже, Огневич вирішила випробувати свою розтяжку і на спеціальному тренажері на висоті продемонструвала свій шпагат.
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
Окупанти ракетами вдарили по навчальному центру ЗСУ, жертв десятки: "На жаль, під уламками виявлено..."
Знайдено тіло зірки радянського кіно: "Було в ній щось від Одрі Хепберн"
Білорусь розгортає додаткові підрозділи на кордоні з Україною: нові дані Генштабу
Мартиновська з "Майстер Шеф" здивувала історією про росіян в Каннах: "При всій моїй толерантності..."
Відзначимо, що раніше співачка вже показувала своє тренування в спортзалі – одне з перших після тривалої паузи. За словами співачки, це перше заняття далося їй не просто, але вона все витримала.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" проміняв кухню на полігон і взяв у руки зброю: "Вирішив, що настав час...".
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва засвітила красеня, який піднімає їй настрій: "Боже, яка принадність".
Також Politeka писала, що "Дивовижний сон": Melovin в епатажному образі зачарував українців за кордоном, відео.