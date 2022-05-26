Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко - відома українська співачка. Зірка одружена з Арсеном Мірзояном, від якого народила дочку Ніну, яку назвали на честь легендарної бабусі - Народної артистки України Ніни Матвієнко. Співачка дала інтерв'ю "Зірковому шляху", в якому розповіла про зустріч з чоловіком вперше за три місяці.
"Побула зі своїм чоловіком один день, а потім сказала "боже, краще б ти не приїжджав", - сказала Матвієнко.
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Співачка пригадала недавню зустріч з чоловіком, Арсеном Мірзояном. Вони не бачилися майже три місяці, що, за словами Тоні, дуже складно", - сказала Матвієнко.
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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Так вони ж всім повідомляли, що розлучилися... Кому вірити...?", "Все Буде Добре".
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