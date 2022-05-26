Співачка Тоня Матвієнко, дружина Арсена Мірзояна, розповіла про першу зустріч з чоловіком, якого не бачила три місяці.

Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко - відома українська співачка. Зірка одружена з Арсеном Мірзояном, від якого народила дочку Ніну, яку назвали на честь легендарної бабусі - Народної артистки України Ніни Матвієнко. Співачка дала інтерв'ю "Зірковому шляху", в якому розповіла про зустріч з чоловіком вперше за три місяці.

"Побула зі своїм чоловіком один день, а потім сказала "боже, краще б ти не приїжджав", - сказала Матвієнко.

"Тоня Матвієнко розплакалася під час інтерв'ю

Співачка пригадала недавню зустріч з чоловіком, Арсеном Мірзояном. Вони не бачилися майже три місяці, що, за словами Тоні, дуже складно", - сказала Матвієнко.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Так вони ж всім повідомляли, що розлучилися... Кому вірити...?", "Все Буде Добре".

Нагадаємо, Тоня Матвієнко виступила з легендарною мамою в Німеччині, кадри

А ще Politeka писала, що Тоня Матвієнко зустрілася з легендарною мамою вперше з початку війни, Сумська не стрималася

Також Politeka повідомляла, що Тоня Матвієнко показала, як виглядала її легендарна мама за кілька днів до 24 лютого



