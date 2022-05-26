Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка з початку війни створила проект з пошуку зниклих людей, поділилася в Instagram кадрами з Каннського кінофестивалю. Як виявилося, на Заході він побувала разом з чоловіком Юрієм Горбуновим.

За словами Каті, цього року Юрій приїхав на фестиваль у складі офіційної делегації Державного агентства з кінематографу, як член Національної ради. Сама ж Осадча стала ведучою благодійного вечора та збору грошей на підтримку українських кінематографістів, які зараз на фронті. Телеведуча зазначила, що вдалося зібрати півтора мільйона гривень.

"Каннський фестиваль для України в цьому році можливість привернути увагу світу до війни, злочинів росії в Україні і всіх жахів, які творять окупанти на нашій землі. Зараз важливо кожне інтерв'ю міжнародній пресі, кожна розмова з представниками медіа, культури і просто в побуті. На жаль, не всі думають так, як ми, ми не повинні допустити просування в Європі думки про "не все так однозначно", яке наші вороги намагаються посіяти", - поділилася враженнями Осадча.

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