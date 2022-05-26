Телеведучий показав, як вони з дружиною виступали на Каннському кінофестивалі і отримав критику від українців за перетин кордону.

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов разом з дружиною Катею Осадчою побували на Каннському кінофестивалі. Пара стала ведучими благодійного вечора в рамках фестивалю, на якому збирали кошти для допомоги українській армії. Крім того, вони розповідали присутнім про те, що робить російська армія в Україні. Кадри з заходу Горбунов показав у своєму Instagram.

"Як член Ради Держкіно, мав честь, разом з @kosadcha, бути ведучим благодійного вечора "StandWihtUkraine", в рамках Каннського кінофестивалю, за підтримки Держкіно та спільноти українських продюсерів! Мета благодійного вечора - збір коштів на підтримку України та українського кіно! А також ще раз розповісти європейським кіноелітам про всі безчинства, скоєні рашистами в Україні! На благодійному аукціоні зібрано понад 50 тисяч євро. Серед лотів - картини найвідомішого українського художника Івана Марчука. Важлива робота зроблена, пора повертатися додому!", - розповів Юрій у підписі до публікації.

Однак у коментарях до його посту розгорілася бурхлива дискусія, адже багато українців обурені тим, що чоловіків-знаменитостей випускають за кордон.

"Я теж хочу, щоб мій чоловік і мій зять Поїхали з Миколаєва. Як це зробити Катю і Юра?", "Нормально Юра з Катериною скаталися в Канни за державний рахунок", "От цікаво, як він поїхав за кордон. Чи може для нього закони не писані?", "Я так розумію, що шоумена закони не писані, поки звичайних українців мобілізують у Збройні сили", "У наших зірок просто червона доріжка за кордон", - пишуть в коментарях.

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