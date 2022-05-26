Популярний український виконавець, комік, шоумен і ведучий Володимир Дантес, який нещодавно заявив про розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою після 11 років стосунків, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав в інста-сторіс кумедні кадри з телеведучою Машею Єфросиніною і зізнався їй у коханні.

Очевидно, це дружній жест, так як своїм постом Володимир вирішив привітати телезірку з днем народження. У короткому ролику можна побачити Машу, яка завиваючись сміхом звалилася на диван в оточенні своїх подружок. Вони про щось жваво говорять, але нічого неможливо розібрати.

У підписі до сторіс Дантес написав зворушливе дружнє привітання Єфросиніної: "Моя корешиха! Я тебе дуже сильно люблю! Я дико скучив за твоїм сміхом, за нашими розмовами про життя. Бажаю тобі тебе щасливою і спокійною. Дякую за все, що ти робиш".

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